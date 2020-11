Sénégal : Chute de l’activité de captage et de distribution d’eau au mois de septembre

Au mois de septembre 2020, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd) indique dans sa dernière publication « Indice Harmonisé de la Production Industrielle- Septembre 2020 », une réduction de la production d’électricité, de gaz et d’eau.



Par rapport à septembre 2019, la production d’électricité, gaz et eau s’est repliée de 9,2% en relation avec la baisse de l’activité de captage et de distribution d’eau (-29,8%). Cependant, note l’Ansd, la production totale sur les trois premiers trimestres de 2020 a progressé de 1,3% comparativement à celle de la période correspondante de 2019.

