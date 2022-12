Sénégal-Collectivités : Célébration de la Journée nationale de la Décentralisation, dimanche

L’évènement se tiendra sous la présidence du chef de l’Etat, indique, dans un communiqué, le ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires.



‘’La Journée nationale de la Décentralisation est un moment de dialogue direct et constructif entre le chef de l’État, les élus locaux et l’ensemble des parties prenantes sur les orientations stratégiques, les contraintes et perspectives de la politique de la décentralisation, du développement et de l’Aménagement des territoires’’, explique le ministère.



A cette occasion, l’Etat, les Collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers ‘’vont interagir’’, en vue de prendre ‘’de décisions qui vont positivement modifier le visage de nos territoires

Sud quotidien