Sénégal-Colombie à 14h00 : les "Lions" veulent sauver l'honneur pour l'Afrique

Le Sénégal doit éviter la défaite pour accéder aux huitièmes de finale, alors que la Colombie est assurée de prolonger son séjour si elle gagne.



Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé et son homologue colombien José Pekerman n’auront sans doute pas besoin de chercher l’inspiration très loin pour motiver leurs joueurs : l’enjeu parle de lui-même. Sénégalais et Colombiens le savent, au terme de la rencontre, l’une des deux équipes validera son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.



Ce match s’annonce comme une mini-finale pour les Lions de la Teranga, qui ont montré des lacunes défensives inquiétantes face au Japon (2:2). Il leur faudra résoudre ces problèmes s’ils veulent prendre le meilleur sur Falcao et ses coéquipiers. Le Sénégal devrait miser sur ses contres pour faire la différence, dans une configuration proche de celle observée contre la Pologne.



Si le Sénégal n’a besoin que d'un point pour accéder aux huitièmes de finale, la Colombie se retrouve dans l’obligation de prendre le jeu à son compte dès le coup d’envoi. Les Cafeterosvont devoir imposer leur pressing et bien faire tourner le ballon s’ils veulent dicter le rythme de la partie. Carlos Sanchez pourrait faire son retour dans le onze de départ. Devant lui, le trio Cuadrado-Quintero-Rodriguez sera probablement reconduit, avec pour mission d’exploiter de possibles ouvertures dans la défense sénégalaise.



Le Sénégal n’a disputé qu’un seul match de Coupe du Monde face à un représentant de la CONMEBOL. Son duel contre l’Uruguay au premier tour de Corée/Japon 2002 s’était achevé sur un score de parité (3:3). L’actuel sélectionneur Aliou Cissé avait disputé la rencontre, au terme de laquelle les Africains avaient validé leur billet pour les huitièmes de finale.



Compositions d'équipes possibles

Sénégal : Khadim Ndiaye ; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Moussa Wagué ; Cheikhou Kouyaté, Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Guèye ; Sadio Mané, Mbaye Niang, Ismaila Sarr

Colombia : David Ospina ; Santiago Arias, Davinson Sanchez, Yerry Mina, Johan Mojica ; Mateus Uribe, Carlos Sanchez, Juan Cuadrado, Juan Quintero, James Rodriguez ; Radamel Falcao









