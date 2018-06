Sénégal-Colombie de ce jeudi : Aliou Cissé pourrait retrouver son 4-4-2

Et si les Lions évoluaient en 4-4-2 contre la Colombie demain à Samara pour le compte de la 3ème et dernière journée du groupe H ? A Spunik, mardi l’entrainement de l’équipe nationale semble confirmer le changement tactique entraperçu dimanche lors d’une précédente séance des remplaçants.



Et si Aliou Cissé opérait une petite évolution tactique ? Son équipe acculée par le Japon qui territorialement dominé lors de la précédente journée du groupe H (2-2), le sélectionneur des Lions réfléchirait à un changement de système pour faire face à la Colombie.



En tout cas, la tendance d’un passage au 4-4-2 se dessine clairement. Déjà dimanche, au milieu de terrain, Alfred Ndiaye évoluait derrière Gana Guèye qui était la sentinelle aux côtés de Pape Alioune Ndiaye. Ce 4-3-3 n’ayant pas donné tous les résultats escomptés, Cissé penserait à revoir le positionnement de ces milieux de terrain en fonction de leur poste de prédilection.



Pour bien animer ce système, des joueurs ont naturellement une longueur d’avance. Si cette tendance se confirme face à la Colombie, jeudi, le sélectionneur pourrait être amené à privilégier la fraîcheur à son équipe.



Certains titulaires qui ont joué les deux derniers matches pourraient grands perdants de ce chamboulement. Face à la Colombie, les Lions se doivent de rester vigilants du début jusqu’à la fin pour ne pas être surpris comme ça été le cas face au Japon.



Même si, dans ce précédent match, le résultat n’a pas été ne leur faveur. Utilisé lors de la sortie initiale des Lions 4-4-2 avait considérablement gêné la Pologne, dans une rencontre remportée sur la marque de 2-1. Mais Aliou Cissé a finalement délaissé ce système pour un 4-3-3 devant les véloces Samouraï Blancs du Japon qui ont profité pour imposer leur jeu et gagner pratiquement tous les duels dans l’entrejeu.



Source: Record