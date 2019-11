Sénégal-Congo : un trio arbitral égyptien désigné Les arbitres du match Sénégal-Congo du 13 novembre prochain (19h stade Lat Dior de Thiès), comptant pour les qualifications à la Can-2021, sont connus. Il s’agit d’un trio égyptien composé du central Gehad Grisha et des assistants Tahssen Abo El Sadat et Ahmed Hossam Eldin, révèle Le Quotidien.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2019



