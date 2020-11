Sénégal : Consolidation du secteur secondaire au mois de septembre

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Novembre 2020 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

La même source soutient que cette amélioration est, principalement, attribuable à la fabrication de produits agroalimentaires (+6,8%), à la construction (+14,4%), aux activités extractives (+8,5%), à la « fabrication de ciment et d’autres matériaux de construction » (+18,2%) et au « sciage et rabotage du bois » (+72%).



Toutefois, elle a été atténuée par la « filature, tissage et ennoblissement textile » (-12,3%), la fabrication de produits chimiques de base (-12,9%), la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (-4,9%) et le « travail du cuir et fabrication d’articles de voyage et de chaussures » (-46,8%).



Sur une base annuelle, l’activité a affiché une hausse de 10,1%, en liaison avec les performances notées dans la construction (+49,7%), les activités extractives (+57%), la « production de métallurgie et de fonderie et fabrication d'ouvrage en métaux » (+39,8%), la « fabrication de ciment et d’autres matériaux de construction » (+33,6%) et la « filature, tissage et ennoblissement textile » (+10,8%).



En revanche, la fabrication de produits agroalimentaires (-9%), le « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-76%), la « fabrication de savons, détergents et produits d’entretien » (-44,6%), la production de produits chimiques de base (-14,6%) et la fabrication de matériels de transport (-25,1%) se sont repliés sur la période.

Oumar Nourou





Source : Selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee), le secteur secondaire s’est consolidé de 5,8% en variation mensuelle, au mois de septembre 2020.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Consolidation-du-s...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos