Sénégal : Coris Bank polit l’hôtel King Fahd Palace

Jeudi 28 Janvier 2021

Le King FAHD Palace entame des travaux de géant de relifter l’établissement hôtelier. Ce dernier entend faire peau neuve. Son PDG M. Mamadou Racine Sy répond ainsi aux directives des plus hautes autorités du pays, notamment à celles du Chef de l’État qui tient à des infrastructures hôtelières de qualité. Dans l’optique des grands rendez-vous comme le prochain Sommet Chine-Afrique qui se tiendra à Dakar, l’hôtel prend de nouvelles couleurs.



« Le chef de l’État nous a imposé un cahier de charge, parce que le King Fahd Palace est un instrument diplomatique du Sénégal, cet hôtel reflète l’image de notre pays. Le Président Macky Sall a fait confiance à l’expertise nationale, car, il veut créer des capitaines d’industries un peu partout. C’est ainsi que j’ai accepté de relever le défi, c’est un engagement personnel que j’ai pris à l’endroit du Président de la République et je ne lésinerai sur aucun moyen pour réussir ce pari ; et pour permettre au Sénégal d’accueillir ses hôtes de marque », déclare le PDG de l’hôtel Mamadou Racine Sy.



Coris Bank-King Fahd: Un tandem à deux



Cette rénovation est une première dans l’histoire de ce palace. Car, avant l’arrivée de Mamadou Racine Sy, l’hôtel n’a jamais connu de travaux de réfection. Le coût global de cette grande réfection séquentielle est estimé par le promoteur à environ 15 milliards de FCFA; ce qui prouve que le gestionnaire de l’hôtel n’a pas lésiné sur les moyens pour élever l’infrastructure au niveau des standards internationaux.



L’établissement s’est associé avec Coris Bank pour ripoliner le réceptif. Coris Bank s’impose comme une banque de référence dans le financement des projets à forte valeur ajoutée dans divers domaines: énergie, immobilier, hôtellerie etc.. Pour la première phase des travaux de rénovation, Coris Bank Sénégal a mobilisé environ 4 milliards de FCFA. Le reste du financement suivra progressivement.



Aujourd’hui, le King Fahd Palace est considéré comme un instrument important de la diplomatie économique sénégalaise.



La rénovation du King Fahd Palace peut être paradoxale dans un contexte particulier de cette pandémie de la Covid 19. Les hôtels ne font pas de chiffres d’affaires et les activités tournent au ralenti, mais les responsables de cet édifice tiennent à voir l’infrastructure faire peau neuve, une manière pour eux de faire preuve de résilience pour améliorer les conditions de séjour de leur clientèle dans cet hôtel 5 étoiles.



Selon le directeur de l’exploitation du King Fahd Palace, Monsieur Pierre Mbow : « Je pense que je me ferai le plaisir très prochainement, de vous faire découvrir et apprécier ce magnifique établissement d’ici quelques mois. Le nouveau King Fahd Palace garantira à sa clientèle confort et sécurité. Nous avons profité de cette période où nous avons assisté à une perte de chiffres d’affaires énormes pour entamer cette rénovation ».



La rénovation concerne les 378 chambres que compte l’hôtel, ainsi qu’une grande salle pouvant contenir 2000 personnes construite dans l’enceinte de l’hôtel, et qui pourra abriter des évènements de grande envergure comme les expositions, les banquets et d’autres manifestations à caractères ludiques comme les concerts.



Pari à réussir



Pour réussir le pari de cette grande opération de réfection, le King Fahd Palace a fait appel à l’expertise de l’entreprise dénommée Stillès de la République de la Slovénie, une société mondialement connue dans la construction d’hôtels et de Palaces. En attendant la réception du King Fahd Palace Newlook prévue en fin Avril 2021, l’hôtel continue de recevoir ses clients sur une aile de l’infrastructure déjà bien aménagée.

