Sénégal : De la maîtrise des impacts aux actions contributives avec la filiale d’Eramet

En amont : la maîtrise des impacts sur les communautés



Sur la côte sénégalaise, la plus grande drague minière du monde opère au sein d’un bassin artificiel situé sur une bande dunaire de 106 km de long. La filiale d’Eramet y traite chaque année quelques 50 millions de tonnes de sable. A partir du concentré de minéraux lourds extraits, les équipes se chargent d’isoler différents minéraux titanifères : zircon, ilménite, rutile et leucoxène.



Du fait du caractère itinérant de l’exploitation de GCO, le déplacement d’habitations et la perte d’accès à des zones agricoles et pastorales constituent les principaux impacts de l’activité sur les communautés voisines.



L’équipe des relations sociales et communautaires ont ainsi accompagné la réinstallation de près de 920 personnes rattachées aux villages de Diogo et Foth en 2016 et 2019. Ce chantier a été piloté par la Commission de Réinstallation, présidée par le préfet et des représentants des personnes affectées. Dans ce cadre, les communautés ont été étroitement associées au processus de définition des modalités du recasement (sélection du site, configuration du nouveau village, de ses habitations et infrastructures communes etc.). Des terres agricoles de remplacement ont été mises à disposition des habitants et un parcours de bétail a été aménagé aux alentours des villages.



La réinstallation dans les villages



Dans ces nouveaux villages, les familles disposent de maisons de trois pièces minimum avec accès à l’eau et un éclairage solaire. Chaque localité compte une école, une mosquée, un château d’eau et un système de gestion des ordures ménagères. Selon un audit réalisé en 2014 ainsi que des consultations menées en 2016, les communautés font état, dans l’ensemble, de leur satisfaction concernant le processus de réinstallation.



Pour l'ensemble des personnes dont les terres ont été affectées, les équipes Eramet ont veillé à assurer le rétablissement, voire l’amélioration de leur capacité à gagner un revenu. Un effort soutenu notamment par :



l’organisation de Groupements d’Intérêt Économique (GIE), accompagnées par des formations en gestion et techniques agricoles,



l’accès à la Mutuelle de Services Communautaires, qui dispense des prêts à taux faibles pour l’achat d’intrants.





Mécanisme de gestion des plaintes





Les populations disposent de plusieurs canaux d’accès :• Directement auprès de GCO : au bureau du département social et communautaire du camp de vie, auprès d’agents de passage dans les villages, ou par téléphone.• Par l’intermédiaire de la Commission de Suivi et d’Alerte (CSA) mise en place sous la houlette du préfet.



Le dialogue avec les communautés



GCO a mis en place un contact continu et constant avec les communautés locales, par le biais notamment de ses nombreux agents de terrains et relais locaux ayant une très bonne connaissance du tissu social local.



Le dialogue est également structuré autour de commissions multipartites mises en place de manière pérenne – chacune d’entre elle étant dédiée à un sujet spécifique d’intérêt local (Commission de la réinstallation, Commission de l’emploi local, Commissions d’identification des programmes communautaires etc.). Toutes ces commissions comprennent des représentants des communautés, un représentant de l’État, des représentants des élus, et des représentants de GCO. Elles permettent d’assurer un partage homogène de l’information aux différents acteurs, ainsi que la participation des communautés et de leurs représentants aux processus de prise de décision sur ces sujets.



Une information sur les risques pour la sécurité des riverains est également présentée dans le cadre du dialogue avec les populations. En 2020, GCO a par exemple sensibilisé plus de 1 000 personnes du village de Foth et de ses 14 hameaux sur les risques de sécurité routières liées aux voies de circulation empruntées par les opérateurs de GCO et la population



La contribution au développement des communautés



Dans le cadre de sa convention minière, GCO a établi avec l’État sénégalais un programme social minier, qui engage la société à réaliser annuellement des investissements en faveur des communautés riveraines. La définition des actions à mettre en œuvre dans ce cadre est réalisée en concertation avec l’ensemble des parties prenantes locales au sein d’une commission tripartite. Cette commission, rassemblant notamment les maires, des représentants de GCO, des populations locales et de la société civile, est chargée de répartir les fonds entre les actions à mener.



Un système d’allocations rotatif entre les différents villages de la zone a été mis en place, permettant une concentration par commune pour chaque année et ainsi des investissements plus conséquents. En 2020, les restrictions sanitaires n’ont pas permis de mener à bien la totalité des actions prévues, qui se poursuivront donc en 2021. Les principales réalisations de GCO sont les suivantes :



Dans le domaine de l’éducation : GCO a procédé à la réhabilitation ou construction de 20 salles de classes et d’une salle d’information dans les établissements scolaires de Meckhé, Mbettète, et Diogo.



En matière d’infrastructure, GCO a financé le terrassement de la gare routière à Diogo et l’équipement du forage du village de Darou Beye.



Pour l’appui au développement et à la diversification économique, GCO a renouvelé son soutien financier à la mutuelle de services communautaires proposant des prêts à taux réduit pour plus de 160 cultivateurs de la zone de Diogo. Une formation au recyclage des déchets ménagers a également été proposée aux femmes d’un groupement d’intérêt économique du village de Foth. Une partie de la production est ensuite achetée par GCO pour les travaux de réhabilitation de la mine.



De même, GCO contribue activement à l’amélioration de l’accès à la santé, avec la dotation d’une ambulance médicalisée, de lits et d’équipements médicaux ou encore l’approvisionnement en eau potable.

345 000 euros : c’est la somme que GCO a consacré en 2019 aux actions contributives du Programme Social Minier, qui fait l’objet d’un accord dans la Convention Minière entre GCO et le Gouvernement du Sénégal.





Réhabiliter un site minier

La mine de GCO, c'est un mode opératoire singulier : la drague aspire du sable et se déplace le long du gisement, impliquant de défricher la végétation. Que se passe-t-il après le passage de la mine ? La réponse de GCO est simple : ne pas laisser de traces, en remettant le site dans un état le plus proche possible de la situation d'avant exploitation – voire en meilleur état, avec une plus-value écologique et économique.



www.eramet.com