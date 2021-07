Sénégal : Dégradation de 1,3% des termes de l’échange au mois d’avril

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021

Dans son dernier rapport intitulé « Repères statistiques » et consacré au mois d’avril 2021, la structure pilotée par Allé Nar Diop fait savoir que cette situation a entrainé une dégradation de 1,3% des termes de l’échange.

Bassirou MBAYE





En avril 2021, les échanges extérieurs du Sénégal sont marqués par une hausse de 3,9% des prix à l'importation et de 2,5% de ceux à l'exportation, comparativement au mois de mars 2021. C'est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information.

