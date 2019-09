Sénégal : Députés, chargés de mission du Palais et de la Primature sans salaires

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2019 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|

Le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké a estimé que la décision de Macky Sall de rationaliser les dépenses de l'État est une preuve que les caisses de l’Etat sont vides. Ladite situation, révèle-t-il, a occasionné le non-paiement des salaires des députés. « Les députés n'ont pas encore perçu leurs salaires. C’est une première fois dans l’histoire du Parlement », a dit le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké.





Ainsi, il a soutenu dans le quotidien Source A que les députés percevaient au plus tard, les salaires le 28 du mois. Alors cette fois-ci, le paiement des salaires n’est pas encore fait jusqu’à aujourd’hui.



Selon Les Échos, c’est la même situation que vivent les chargés de mission du Palais et de la défunte Primature. Ces travailleurs, livrés à eux-mêmes, menacent de se faire entendre.



