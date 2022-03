Sénégal / Egypte du 29 mars : 800 gendarmes, 400 agents du GMI et 600 policiers, mobilisés ! La Fédération sénégalaise de football (FSF) prépare déjà la rencontre qui va opposer le 29 mars prochain, le Sénégal et l’Egypte, dans un match comptant pour le dernier tour qualificatif au Mondial 2022 au Qatar. En direction de ce match capital, les fédéraux ont pris les devants, avec un point de presse tenu ce mardi. Ainsi, 800 gendarmes, 400 agents du GMI et 600 policiers mobilisés, assureront la sécurité.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mars 2022 à 18:32 | | 0 commentaire(s)|



DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook