Sénégal: Entre janvier et mai 2019, 14 femmes violées et tuées

Vendredi 14 Août 2020

Entre janvier et mai 2019, 14 femmes violées et tuées au Sénégal, selon le rapport de Wildaf Sénégal repris par "Libération".





