Sénégal-France : Mamadou Racine Sy pour le renforcement des flux d’investissements

Premier vice-président du Cnp, Mamadou Racine Sy s’est réjouit du déplacement du Medef à Dakar pour d’une part, accroître les flux d’investissements privés français dans notre pays ; - d’autre part, promouvoir les relations d’affaires entre les chefs d’entreprise français et sénégalais ; - et enfin, pour renforcer la coopération économique et financière entre le Medef et le Cnp. Il a rappelé que la dernière visite au Sénégal du Medef International a eu lieu au mois de mai 2023. Mais, il juge aussi important de souligner qu’il ne s’écoule pas une année sans une rencontre Medef International/Cnp soit à Paris, soit à Genève ou dans d’autres pays, dans le cadre de nos activités de dimension internationale, notamment à travers l’Alliance des patronats francophones (Apf) et l’Organisation internationale des employeurs (Oie) dont nous sommes tous les deux membres fondateurs.



«Au Cnp, nous disons que le futur du Sénégal, c’est le parti de l’entreprise. Nous voici donc de nouveau réunis pour renforcer nos relations de partenariat d’affaires et bâtir une convergence d’intérêts indispensable entre le pouvoir économique français et le pouvoir économique sénégalais. Je dirais qu’aujourd’hui, nul n’ignore que nous entrons dans une nouvelle ère où le Monde se divise, se reconstruit en nouveaux blocs, et invite les Nations à faire face à des enjeux de souveraineté économique et de défense nationale sans précédent, mais aussi d’intolérance, de discrimination et d’obscurantisme », a déclaré le vice-président du Cnp.



Mamadou Racine Sy a indiqué qu’une nouvelle ère de concurrence mondiale de plus en plus exacerbée, celle de la rareté des ressources énergétiques et financières, celle de fortes spéculations sur des marchés mondiaux à la fois physiques et financiers, mais aussi celle de la peur du lendemain et des incertitudes.



«Disons-le ! Une France plus compétitive, une France plus présente sur les marchés extérieurs… Oui, la France en a besoin. Disons-le ! Un Sénégal plus attractif de flux d’investissements nationaux et étrangers, créateurs de richesse et d’emplois durables… Oui, le Sénégal, en a besoin. Nous devons avoir plus d’ambition dans la construction de ce futur « France-Sénégal ».



Le réajustement des lignes et dogmes de notre gouvernance économique, financière et sociale est la priorité que le secteur privé national partage avec son Gouvernement », a plaidé M. Sy. Il milite pour un contenu local plus inclusif ; - un partenariat public/privé plus affirmé et transparent ; - une complémentarité indispensable entre l’investissement direct étranger et l’investissement national. Il est donc de notre responsabilité, a-t-il dit, d’œuvrer ensemble pour l’atteinte des objectifs de l’agenda national de transformation Sénégal 2050.



Selon le vice-président du Cnp, nous avons de nombreux acquis de coopération économique et de partenariat d’affaires de par nos liens historiques. Il a rappelé que la France est le 1er investisseur au Sénégal avec 16% des stocks d’Ide en 2023, mais aussi que son poids relatif a progressivement décliné depuis 2015 où il était à 66%. Mamadou Racine Sy a confié que le Sénégal est la 4ème destination des investissements français dans la zone Cedeao et 2ème de l’Uemoa. Pour les exportations du Sénégal, a-t-il précisé, la France est le 14ème pays-client. Pour les importations du Sénégal, la France est le 4ème pays-fournisseur.



«Entre chefs d’entreprise, nous avons l’avantage de bien nous comprendre, de pleinement mesurer les enjeux, d’apprécier les opportunités de co-investissement et la rentabilité des partenariats d’affaires. Je demeure donc persuadé qu’ensemble, nous avons les capacités de définir et de mettre en œuvre des actions visant le développement socio-économique de nos économies respectives », a indiqué M. Sy.



Adou Faye







