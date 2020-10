Sénégal / Guinée-Bissau: Les administrations des Douanes des deux pays comptent renforcer leurs relations

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020 à 14:08 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, les deux directeurs généraux ont d’abord eu un tête-à-tête avant de coprésider une séance de travail en présence de leurs proches collaborateurs.



Au cours de la rencontre, ajoute la même source, les deux parties ont passé en revue les axes du Protocole d’accord de coopération qui a été élaboré à Bissau le 30 septembre 2016.



Elles ont, par ailleurs, fait l’état des lieux de l’exécution des recommandations de la dernière

rencontre bilatérale.



Les deux administrations se sont félicitées des avancées notoires en termes de renforcement de capacités, avec notamment le programme de formation des agents des Douanes bissau-guinéennes par l’Ecole des Douanes du Sénégal, de partage d’expériences en matière de gestion des Ressources humaines, de procédures de dédouanement, de contrôle après dédouanement et de gestion informatisée des procédures douanières.



Saluant la bonne dynamique du partenariat qui lie les deux administrations douanières, les deux parties ont convenu de réactualiser le Protocole avec la mise en place d’un Comité de suivi pour une meilleure exécution des diligences ; renforcer leur échange de renseignements en matière de lutte contre la fraude et contre le trafic international de stupéfiants ; travailler à l’interconnexion des systèmes d’information des deux administrations douanières à travers un projet d’implémentation de GAINDE » en Guinée-bissau ; partager leurs expériences en matière de facilitation, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Programme opérateurs économiques agréés (Oea).



Réitérant leur engagement à travailler ensemble en vue de mutualiser les efforts de leurs administrations face aux défis sous-régionaux, les deux Directeurs généraux ont réaffirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour une coopération réussie entre les Douanes bissau-guinéennes et sénégalaises.

Adou FAYE





Source : Dans le cadre de la coopération bilatérale entre les administrations des Douanes de la Guinée-Bissau et du Sénégal, le Directeur général des Douanes bissau-guinéennes, Dominico Oliveira Sanca a effectué une visite de travail à la Direction générale des Douanes sénégalaises, ce 12 octobre 2020.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Guinee-Bissau-Les-...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos