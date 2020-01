Sénégal-Guinée Bissau : le Sénégal ne jouera pas à Aline Sitoé Diatta Le Sénégal ne jouera pas son match de la 3ème journée des éliminatoires de la Can 2021 à Aline Sitoe Diatta comme le souhaitait le sélectionneur national Aliou Cissé. Le président de la Fédération sénégalaise de football, a tranché net la question. « Dans deux mois, il est impossible d’aller jouer à Ziguinchor parce que les pré-requis pour l’homologation de ce stade qui ne répond pas aux normes, ne sont pas encore faits », a déclaré Me Augustin Senghor, hier, lors de la signature d’une convention pour la réhabilitation du stade Demba Diop.

