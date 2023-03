Sénégal : Hausse de 0,3% des prix de production des services spécialisés, scientifiques et techniques

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2023 à 09:56

Toutefois, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information signale qu’il est noté une baisse des prix de production des services publicitaires (-0,2%), d’architectures et d’ingénieries (-0,1%) et comptables (-0,1%).



Comparés à ceux du quatrième trimestre 2021, l’agence note que les prix de production des services spécialisés, scientifiques et techniques se sont accrus de 0,3%.



De même, sur l’année 2022, la même source fait savoir que ces services sont se renchéris de 0,4% relativement à 2021.



Bassirou MBAYE







Source : En variation trimestrielle, les prix de production des services spécialisés, scientifiques et techniques ont augmenté de 0,3% au quatrième trimestre 2022, sous l’effet du renchérissement des services juridiques (+3,9%).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Hausse-de-03-des-p...

