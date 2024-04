Sénégal : Hausse de l’activité au mois de février

S’agissant du primaire et du secondaire, ils se sont contractés respectivement de 6,7% et 0,4%, sur la période. Sur un an, note la même source, l’activité économique s’est renforcée de 4,2% au mois de février 2024, grâce aux performances des secteurs primaire (+5,8%) et tertiaire (+6,1%) et des recouvrements des taxes sur biens et services (5,3%). Pour sa part, le secteur secondaire est resté stable (+0,0%) sur la période sous-revue.

Adou FAYE



L’activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) a progressé de 4,8% en rythme mensuel, au mois de février 2024, à la faveur du secteur tertiaire (+5,8%) et des taxes sur biens et services (+19,7%), selon la Direction de la prévision et des études économiques.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Hausse-de-l-activi...