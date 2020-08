Sénégal : Hausse de la masse monétaire au mois de juin

La même source indique que cette évolution est perceptible à travers les dépôts transférables qui ont augmenté de 100 milliards pour s’établir à 2725,4 milliards. Pour sa part, la circulation fiduciaire (billets et pièces hors banques) a augmenté de 46,6 milliards pour ressortir à 1372,6 milliards, à fin mai 2020.



Quant aux autres dépôts inclus dans la masse monétaire, note la Dpee, ils ont également augmenté de 36 milliards, se fixant à 1715,7 milliards. Sur un an, la liquidité globale de l’économie est en expansion de 431,2 milliards ou 8%, à fin mai 2020.

Source : Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), la masse monétaire a progressé de 182,6 milliards, en variation mensuelle, pour atteindre 5813,7 milliards, à fin mai 2020.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Hausse-de-la-masse...

