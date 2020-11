Sénégal : Hausse de la production industrielle au mois de septembre

La même source souligne que cette performance est imputable au relèvement de l’activité de production dans la quasitotalité des sous-secteurs, en l’occurrence, ceux des textiles et articles d’habillement, du raffinage et de la cokéfaction, des matériaux minéraux, des industries extractives et environnementales.



Toutefois, la réduction d’activité de production du papier et carton, travaux d’impression et reproduction d’enregistrements, des produits métallurgiques et de fonderie, ouvrages en métaux, produit du travail des métaux, de l’électricité, gaz et eau et des autres industries manufacturières a atténué la hausse observée dans le secteur de l’industrie.



En revanche, note l’Ansd, la production totale au cours des neuf premiers mois de 2020 s’est rétrécie (-2,6%) relativement à celle de la période correspondante de 2019.

Adou FAYE





Source : En septembre 2020, la production industrielle s’est rehaussée de 5,1% comparativement à celle du même mois de 2019 indique l’Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Hausse-de-la-produ...

