Sénégal : Hausse des dépenses budgétaires à fin décembre

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Mars 2022

La Dpee indique que cette dynamique est impulsée par la hausse des dépenses d’investissement, de la masse salariale et des charges d’intérêt sur la dette publique qui se sont accrus respectivement de 7,4%, 11,6% et 5,9% pour atteindre des montants estimés respectivement à 1414,4 milliards, 897,4 milliards et 306,5 milliards.



Les investissements sont, pour leur part, tirés par le relèvement des investissements financés sur ressources internes (840,2 milliards) avec un accroissement de 10,9% ; tandis que les charges sur la dette se répartissent en intérêts intérieurs (52,4 milliards) et extérieurs (254,1 milliards).



En revanche, les dépenses de fonctionnement, estimées à 1319,8 milliards, se sont contractées de 1,1% à la faveur de la diminution des dépenses de transfert et de subvention.



Adou FAYE





Source : Selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee), les dépenses budgétaires sont évaluées à 3938,1 milliards en 2021 contre 3744,6 milliards l'année précédente, soit une hausse de 193,5 milliards (+5,2%).

