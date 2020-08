Sénégal: Hausse des prix de production industrielle au mois de juin

Cette évolution est imputable à la hausse des prix des produits des industries des matériaux de construction (+6,2%), textiles et du cuir (+3,4%) et chimiques (+3,3%).



Cependant, il est noté un fléchissement des prix des produits des industries extractives (-1,8%), mécaniques (-0,8%), alimentaires (-0,2%) et de production d’énergie (-0,1%) sur la même période.



Au même moment, souligne l’Ansd, les prix des produits des industries du papier et du carton ainsi que ceux des autres industries manufacturières sont restés stables.



Sur un an, les prix de production industrielle ont fléchi de 4,8%. Les prix moyens sur les six premiers mois de 2020 se sont contractés de 2,9%, relativement à ceux de la période correspondante de l’année précédente.

Adou FAYE





Source : Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), au mois de juin 2020, les prix de production industrielle ont progressé de 1,3% en rythme mensuel.

