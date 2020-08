Sénégal : Hausse des productions d’attapulgite, du phosphate et du phosphate de chaux en mai dernier

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), la production du phosphate a enregistré une hausse mensuelle de 68,4% en se situant à 160,0 mille tonnes au mois de mai 2020 contre 95,0 mille tonnes au mois d’avril de la même année. Par rapport au mois de mai 2019 où la production de phosphate a été évaluée à 170,0 mille tonnes, l’agence note une baisse de 5,9%.



Pour ce qui est de l’attapulgite, la production du mois de mai dernier est estimée à 13,4 mille tonnes contre 6,7 mille tonnes un mois avant, soit une augmentation mensuelle de 100,4%. Comparé la même période de l’année 2019 avec 14,3 mille tonnes d’attapulgite produites, l’on relève une chute de 6,0% en mai dernier.



Concernant le sel marin iodé, la production, à en croire l’Ansd, est estimée à 23,1 mille tonnes en mai dernier contre 23,6 mille tonnes au mois d’avril, ce qui traduit une baisse de 2,2% en variation mensuelle. Par rapport à la production de de mai 2019 estimée à 25,7 mille tonnes, il est noté une chute de 10,3% au mois de mai 2020.



Pour terminer, l’Ansd note que 63,9 tonnes de phosphate de chaux ont été produites en mai dernier contre 46,0 tonnes le mois précédent soit une hausse de 38,8% en variation mensuelle. Cette production comparée à celle de mai 2019 (123,3 tonnes) fait ressortir une chute de 48,2%, indique l’Ansd dans ses « repères statistiques » du mois de mai 2020.

