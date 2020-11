Sénégal : Hausse du prix des matériaux de construction en octobre

Selon la même source, cette évolution résulte essentiellement de celle des prix des matériaux de base, ainsi que des matériaux de plomberie et sanitaire.



En variation annuelle, ils se sont réduits de 0,3%. Les prix des matériaux de base se sont inscrits en hausse (+0,3%) comparés au mois précédent, en raison de l’accroissement de ceux du fer (+1,0%) et du sable (+0,8%).

En comparaison à la période correspondante en 2019, ils ont baissé de 0,7%. Les matériaux de plomberie et sanitaire se sont renchéris de 0,3% en rythme mensuel, sous l'effet d'une hausse de ceux des matériaux sanitaires pour salle de bain et W-C en porcelaine (+0,5%). En variation annuelle, ils ont progressé de 0,7%.



S’agissant des prix des matériaux pour le revêtement des murs et sol, ils se sont accrus de 0,2%, en rapport avec le renchérissement des carreaux sol (+0,4%). En variation annuelle, ils ont fléchi de 0,6%.



Quant aux prix des matériaux de menuiserie, ils sont restés stables par rapport au mois précédent. En comparaison à la période correspondante en 2019, ils se sont bonifiés de 0,5%.



De même, les prix des matériaux pour travaux d’électricité et ceux des peintures n’ont pas connu de variations sensibles au cours du mois sous revue. En variation annuelle, ils se sont repliés respectivement de 0,7% et 0,2%.

Les prix des matériaux d’étanchéité se sont contractés de 0,1% au mois d’octobre 2020, en raison du repli des prix du feutre de bitume (-0,1%). En variation annuelle, ils se sont bonifiés de 1,1%.

