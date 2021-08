Sénégal : Hausse du secteur secondaire au mois de juin

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne l’information dans sa dernière publication « Point mensuel de conjoncture @ août 2021 », la construction (-5,6%), la fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction (-11,3%), la fabrication de produits chimiques de base (-4,9%) et la production de l’égrenage du coton (-29,6%) se sont par contre repliées sur la période.



Sur une base annuelle, l’activité du secondaire a progressé de 15,9%, au mois de juin 2021. Cette consolidation est, principalement, liée aux performances notées dans les activités extractives (+37,0%), la fabrication de produits agroalimentaires (+13,3%), la fabrication de matériels de transport (+291,6%) et la « filature, tissage et ennoblissement textile » (+9,9%).



En revanche, note la Dpee, la « fabrication de savons, détergents et produits d'entretien » (-67,0%), la fabrication de produits chimiques de base (-3,6%), la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (-2,1%) et la fabrication de produits pharmaceutiques (-12,6%) se sont contractées sur la période sous revue.

Adou FAYE

En juin 2021, l'activité du secteur secondaire s'est raffermie de 7,0%, en variation mensuelle, essentiellement soutenue par les activités extractives (+25,2%), la fabrication de matériels de transport, la « filature, tissage et ennoblissement textile » (+13,4%) et la « production de métallurgie et de fonderie et fabrication d'ouvrage en métaux » (+28,7%).