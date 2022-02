Sénégal: Hommes d'affaires turcs et sénégalais plaident la levée des barrières pour booster les échanges

La remarque a été faite par le représentant du secteur privé de la Turquie. Il l'a fait devant son président Recep Tayyip Erdogan et son homologue sénégalais, Macky Sall qui ont présidé le Forum sénégalo-turc tenu hier à Dakar.

Selon lui, pour atteindre les objectifs fixés, les hommes d'affaires turcs s'attendent à ce que le visa entre les deux soit éliminé, ainsi que le système de double imposition.

Sur la même lancée, cet homme d'affaire turc qui a parlé au nom de ses pairs plaide le développement des relations entre les banques des deux pays pour faciliter les transactions.

Dans la même veine, le président du Conseil national du patronat (Cnp), M. Baïdy Agne fait de la part de la disponibilité du secteur privé sénégalais à travailler avec leurs partenaires turcs pour aller à la conquête de l'Afrique.



Devant cet état de fait, le président de la République du Sénégal, Macky Sall encourage les deux parties à mieux se connaitre et à se faire confiance.

Magnifiant la qualité de service des compagnies turque à travers les différents projets réalisés au Sénégal, M. Sall se félicite de l'engagement d'Istanbul à accompagner la réalisation de la seconde phase du Train Express Régional (Ter) qui va permettre de rallier Diamniadio à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd).



Pour lui, les opportunités sont là et c'est aux acteurs de le développer notamment dans les secteurs de l'énergie, la santé, le pétrole et le gaz, l'industrie, le commerce, la construction, entre autres.

Le président turc qui s'est félicité du volume commercial de 540 millions de dollars obtenu en fin 2021 malgré la COVID-19, a relevé la contribution des entreprises turques dans la réalisation du Plan Sénégal Émergent (Pse).



Pour lui, faire avancer les échanges entre le Sénégal et la Turquie revient à développer les opportunités et exploiter de nouveaux mécanismes. « L'ambition est de faire du Sénégal une porte d'entrée pour les exportations turques vers l'Afrique », a-t-il martelé.



A l'en croire, l'ambition de la Turquie est de faire de sorte que les Africains aient accès aux services et produits de qualités grâce à un modèle économique turc qui s'exporte très bien en Afrique.

Avant d'assurer que toutes les faciliter seront accordées aux acteurs économiques africains qui comptent faire des affaires en Turquie.

https://fr.allafrica.com

Source : Les hommes d'affaires de la Turquie et du Sénégal veulent la levée des barrières tarifaires et non tarifaire afin de booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Ils l'ont fait lors du Forum d'affaires sénégalo-turcs qui s'est tenu ce lundi 21 février à Dakar. C'était en présence des présidents de la Turquie Recep Tayyip Erdogan et son homologue du Sénégal, Macky Sall.

