Sénégal I Africa Finance Corporation : Une enveloppe de 900 millions d’euros disponible pour soutenir la Vision Sénégal 2050 Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu hier lundi au Palais présidentiel, une importante délégation de la banque multinationale Africa Finance Corporation (AFC), conduite par son Président-directeur général, M. Samaïla Zubairu. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la consolidation des relations entre le Sénégal et cette institution financière panafricaine de référence.

Au cœur des échanges : la volonté commune de renforcer le partenariat stratégique en faveur du développement économique et des infrastructures au Sénégal. L’AFC a annoncé une enveloppe de 900 millions d’euros, destinée à accompagner plusieurs projets structurants alignés sur la nouvelle vision du pays, Sénégal 2050.



Cette vision prospective, portée par les nouvelles autorités, ambitionne de poser les bases d’un développement durable, souverain et inclusif, en misant notamment sur des investissements ciblés dans les secteurs clés : énergie, transports, industrialisation, et infrastructures de base.



La délégation de l’AFC a salué la clarté de cette orientation stratégique et a réaffirmé l’engagement de l’institution à être un partenaire actif du Sénégal, dans la réalisation de ses ambitions. La banque, déjà impliquée dans plusieurs projets sur le continent, voit dans le Sénégal une destination stable et prometteuse pour des investissements à fort impact.



Cette rencontre témoigne de la confiance renouvelée des partenaires internationaux à l’égard du Sénégal et illustre la volonté du chef de l’État, de mobiliser des financements innovants pour impulser une dynamique nouvelle dans la gestion des projets de développement.



