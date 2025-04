Sénégal – Insertion professionnelle : Le MASAE engage une nouvelle ère avec les jeunes diplômés agricoles Une initiative inédite marque un tournant dans la politique d’insertion professionnelle au Sénégal. Le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage (MASAE) a organisé, lundi, une journée nationale d’échanges avec les jeunes diplômés issus des centres de formation agricole et d’élevage, relevant de sa tutelle. L’événement, premier du genre, a rassemblé quelque 300 participants venus des 14 régions du pays, représentant les promotions de 2019 à 2024.

À l’origine de cette démarche novatrice, le ministre Dr Mabouba Diagne, qui entend rompre avec les pratiques de recrutements à caractère politique. Place désormais au mérite, à la compétence et à l’engagement citoyen, a-t-il affirmé.



Coordonnée par le Bureau de la Formation Professionnelle Agricole (BFPA) et le Bureau de la Formation Professionnelle en Élevage (BFPE), cette journée a permis de partager les axes majeurs de la nouvelle vision du ministère. Celle-ci repose notamment sur :



• La mise en place de Coopératives Agricoles Communautaires (CAC) en tant que structures d’insertion, de création d’entreprises et de transformation locale ;

• Le renforcement du mécanisme CUMA – Allô Tracteur, facilitant un accès partagé aux équipements agricoles ;

• La promotion des jeunes « Agri-Preneurs » comme leviers de la souveraineté alimentaire nationale.



Afin de traduire cette vision en actes concrets, le ministre a donné plusieurs instructions stratégiques : organisation d’une réunion technique de suivi, intégration des jeunes diplômés dans les fermes de l’ANIDA, les Domaines Agricoles Communautaires (DAC) et les CAC, participation aux projets agricoles en cours sur le territoire, dotation en intrants et moyens de production, ou encore implication dans le processus de sélection des 1 000 volontaires agricoles.



Le MASAE prévoit également la transformation des centres de formation en “Agri Innovation Hubs”, orientés vers les réalités économiques et technologiques du secteur, et la création de Coopératives Agricoles Communautaires de Services (CACS) pour mieux structurer l’insertion professionnelle.



Avec cette approche inclusive et tournée vers l’avenir, le ministère entend bâtir, aux côtés de la jeunesse sénégalaise, un nouveau modèle agricole moderne et souverain.



