Sénégal : Jacques Boyer, nouveau représentant de l’Unicef

Selon un communiqué de presse, il a présenté sa lettre d’accréditation le vendredi 12 septembre 2024 lors d’une audience accordée par le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Madame Yassine Fall, marquant ainsi officiellement le début de sa mission au Sénégal. Il a réaffirmé l’engagement de l’Unicef à soutenir le Gouvernement dans la promotion et la protection des droits des enfants au Sénégal.



« Je suis honoré de prendre fonction au moment où l’Unicef démarre un nouveau programme de coopération avec le Gouvernement du Sénégal pour la période 2024-2028. Ensemble avec nos partenaires gouvernementaux, la société civile et les communautés, nous continuerons à œuvrer pour que chaque enfant ait accès à ses droits fondamentaux, qu’il s’agisse d’une éducation de qualité, de soins de santé, ou de la protection contre les violences. Mon engagement est de renforcer nos actions pour bâtir un avenir plus équitable et durable pour tous les enfants, adolescents et jeunes du Sénégal », a souligné le nouveau Représentant de l’Unicef.

Jacques Boyer cumule plus de 35 années d’expérience à l’Unicef. Le nouveau Représentant de l’Unicef au Sénégal a débuté sa carrière en 1989, au Niger, comme spécialiste de l’information et de la communication au Niger. Il a ensuite été muté à Madagascar, avant d’être nommé Planificateur des Programmes en Haïti en 2000, puis au Cameroun en 2003. Il a ensuite été nommé Représentant adjoint de l’Unicef à Katmandou, au Népal de 2007 à 2010. Jacques Boyer, qui capitalise une grande expérience dans la gestion des situations d’urgence, est retourné en Haïti en 2010 comme Représentant adjoint de l’Unicef, coordonnant ainsi l’intervention d’urgence à la suite du tremblement de terre.



Il devient ensuite Représentant adjoint de l’Unicef au Nigéria de 2010 à 2013, année au cours de laquelle il est déployé au Gabon en tant que Représentant de zone pour le Gabon et de Sao Tomé-et-Principe et auprès de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il est nommé Représentant au Cameroun de 2017 à 2021, avant de rejoindre les mêmes fonctions au Tchad jusqu’en août 2024, où il a coordonné de nombreuses initiatives de développement et d’urgence en faveur des enfants.

Jacques Boyer est diplômé en études politiques de l’Institut d’études politiques de Toulouse et en histoire de l’art, de l’Université de la Sorbonne, en France.



