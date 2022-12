Sénégal-Japon : une coopération au service du développement Le Président de la République, Monsieur Macky Sall, s’est entretenu ce lundi 19 décembre 2022, avec le Premier Ministre japonais, Monsieur Fumio Kishida, à Tokyo. Une rencontre qui entre dans le cadre de la visite officielle de travail que le Chef de l’Etat effectue dans la capitale du Japon depuis le 17 décembre dernier. Événement de haute portée, la visite de travail du Président Macky Sall s’inscrit dans la volonté des deux pays de renforcer l’investissement, la coopération bilatérale avec notamment deux importants accords relatifs respectivement à la dotation d’un laboratoire national d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et au Programme pour l’amélioration de l’éducation.

La coopération multilatérale, comme la TICAD 8 de Tunis qui a été un grand succès, ont également été au menu des échanges.



Les deux autorités ont convenu d’établir des relations bilatérales globales dans des domaines tels que le développement, les échanges commerciaux et interpersonnels, et de renforcer encore leur coopération sur la scène internationale, notamment en ce qui concerne la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies.



Vieilles de plusieurs décennies, les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Japon sont des plus privilégiées. Dans pratiquement tous les secteurs d’activité, les deux pays ont noué des partenariats solides, mutuellement bénéfiques, avec un volume d’investissement très important.



Une coopération au service du développement



Dans sa coopération bilatérale avec le Sénégal, le Japon a déployé ces dernières années des efforts importants pour accompagner les initiatives de notre pays dans des secteurs phares, comme :



 La sécurité alimentaire : Le Japon soutient les efforts du Sénégal pour le

renforcement de la sécurité alimentaire à travers un Programme d’Assistance doté d’un montant de 250 millions de Yens, soit plus de 1,250 milliard de FCFA ;





 L’appui au secteur de la pêche : Signature, le 25 mai 2021, d’un Échange de Notes relatif à la construction de pirogues en fibres de verre. Le financement concerné porte sur une enveloppe financière globale d’un montant de 300 millions de yens, soit plus de 1,5 milliard FCFA.



 La riposte contre la covid-19 : Fourniture d’équipements médicaux, dans le cadre du Programme de Développement économique et social du Japon pour le Sénégal, d’un montant de cinq cent millions (500 000 000) de Yens, soit environ deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000). Un autre soutien a été consenti par la République japonaise en 2021 pour un montant de 514 000 000 Yens, soit 2 570 000 000 FCFA dans le cadre du Programme de soutien d’urgence en réponse à la crise COVID-19.



 Le Projet de réhabilitation du môle 3 du port de Dakar : Avec l’agence japonaise de coopération internationale (JICA), une subvention non remboursable à hauteur de 3.971.000 Yens, soit, environ 21 milliards FCFA a été accordé au Sénégal pour le projet de réhabilitation du môle 3. La deuxième partie du financement de ce Projet structurant a été validée en 2021 pour un montant de 416 millions de Yen, soit 2 milliards 80 millions de FCFA. À terme, l’ouvrage pourra accueillir des navires de 35 000 tonnes, 190 m de long, 29,5 m de large et 12 m de tirant d’eau.



 Le Projet de Production de Riz irrigué dans la Vallée du Fleuve Sénégal d’un montant de 7.169.000.000 de Yens, soit environ 37 000 000 000 FCFA



