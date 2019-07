Sénégal-Kenya: 'je ne doute pas de la capacité de mes joueurs à gagner' Dans un entretien accordé au quotidien "L’Enquête", le coach des "Lions" Aliou Cissé rassure sur le moral de son équipe. A quelques heures du match Sénégal-Kenya, Cissé ne doute pas de la capacité de ses joueurs.

"Nous nous sommes mieux préparés pour bien aborder le match contre le Kenya.

Mes homologues ont tendance souvent à s’attarder sur nous. Qu’ils s’occupent de leurs équipes. Qu’est-ce qu’ils connaissent de la mentalité des Sénégalais et de notre peuple ?



Comment peuvent-ils dire qu’on n’a pas de mentalité. On est numéro 1 africain, depuis 3 ans. On est allé à la Coupe du monde, en 2018. C’est notre première défaite, depuis 4 ans sur la scène continentale. Je pense qu’une équipe qui n’a pas de mental, ne fait pas ce qu’on est en train de faire. On ne peut pas juger les joueurs sur un match. Le jugement doit porter sur une compétition. Ce n’est pas fini pour nous. Nous sommes mobilisés et beaucoup plus forts que jamais.



Contre le Kenya, on a envie de passer. C’est à nous de prouver que nous sommes une grande équipe. Je ne doute pas de la capacité de mes joueurs à gagner. On sait que ça sera difficile, mais, on sera présent sur ce match de demain.



La mentalité reste la même. C’est le travail, la détermination, la concentration et la sérénité. On prépare tous les matchs pour les gagner. C’est un match effectivement décisif. Nous avons envie de rester ici pour montrer encore de belles choses, continuer l’aventure jusqu’au 19 juillet. C’est vrai que nous avons enregistré une défaite contre l’Algérie, mais cela ne remet pas en cause notre objectif d’aller le plus loin possible dans cette compétition. Cette défaite contre les Fennecs est un avertissement. "

