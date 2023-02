Sénégal : L’OACI en mission d’audit de la sûreté de l’aviation civile

A travers un communiqué, l’agence explique que cet audit qui entre dans le cadre du Programme universel d’audits de sûreté (USAP) de l’Organisation mondiale de l’aviation civile (OACI) fait suite à ceux effectués respectivement en 2018 et en 2021.



Elle ajoute dans la foulée que le programme USAP-CMA a pour objectif d’améliorer, à l’échelle mondiale, la sûreté de l’aviation au moyen d’activités continues d’audit et de surveillance de la performance des Etats membres. En ce sens, elle renseigne que la présente évaluation permettra au Sénégal de démontrer ses capacités à se conformer aux normes en matière de sûreté et de facilitation.



Lors de la réunion nationale d’ouverture de l’audit qui a eu lieu ce lundi 20 février à la Direction générale de l’ANACIM, l’équipe de l’OACI a présenté son plan d’audit à toutes les parties prenantes (compagnies aériennes, gestionnaires d’aéroports, autorités et prestataires de sûreté, forces de l’ordre…) qui s’activent sur la plateforme de l’aéroport international Blaise Diagne.



Présidant la rencontre, le directeur général de l’ANACIM, Sidy Gueye a exprimé l’engagement des autorités à faciliter cette mission de l’OACI et a remercié tous les acteurs de l’aéronautique civile du Sénégal dont le travail participe à l’amélioration continue et à l’efficacité de notre système de surveillance de la sûreté.



Ces audits de sûreté du Programme universel d’audits de sûreté (USAP) de l’OACI sont réguliers, obligatoires, systématiques et harmonisés, rapporte le communiqué. Avant d’ajouter qu’ils portent sur la capacité des Etats d’assurer la supervision de la sûreté de l’aviation et les mesures de sûreté imposées à certains aéroports.



