Sénégal : L’élargissement du réseau bancaire est combiné avec la poursuite de la décentralisation géographique des points de services bancaires

Le réseau a poursuivi son extension à la faveur de l’augmentation de 11,29% des agences et bureaux ouverts, dont le nombre a atteint cinq cent soixante-deux (562) en 2023 contre cinq cent cinq (505) en 2022.



Le nombre de guichets automatiques de banque (GAB) s’est également bonifié de vingt-huit (28) unités passant de sept cent onze (711) en 2022 à sept cent trente-neuf (739) en 2023, soit une amélioration de 3,94%.



Toutefois, le développement des innovations financières et l’inaccessibilité géographique aux points de services en zone rurale devraient inciter les banques à étendre la portée de leurs services au-delà des agences classiques. A ce titre, le modèle de « Agency banking » pourrait être un moyen rentable de fournir des services financiers numériques dans les zones les plus reculées, grâce à un réseau d'agents diversifié. Il s’agira donc pour les banques, de bâtir un réseau en dehors des points de services classiques dans la perspective de réduire leurs charges d'infrastructure physique, mais également de faciliter le service de proximité à la clientèle.

Lejecos Magazine