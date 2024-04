Sénégal : L’encours des créances intérieures des institutions de dépôt, s’est bonifié de 454,2 milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2024 à 11:27

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), l’encours se chiffre à 9821,9 milliards de francs Cfa, du fait des créances nettes sur l’Administration centrale (+349,8 milliards) qui se sont situées à 3418,5 milliards.



Dans son rapport intitulé ‘’Point Mensuel de Conjoncture’’ de mars 2024, la Dpee souligne que concernant les créances sur l’économie, elles sont ressorties en hausse de 104,4 milliards, en variation mensuelle, pour s’établir à 6403,5 milliards, à fin décembre 2023.



En glissement annuel, la Direction de la prévision et des études économiques fait savoir que l’encours des créances intérieures des institutions de dépôts s’est renforcé de 873,8 milliards ou 9,8%, à fin décembre 2023.



Bassirou MBAYE





Source : L'encours des créances intérieures des institutions de dépôts s'est gonflé de 454,2 milliards FCfa, entre fin novembre et décembre 2023.

