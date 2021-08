Sénégal: L’inflation au plus haut sommet depuis 11 mois

Les chiffres officiels, relayés par Sika Finance indique qu’au Sénégal, l’inflation s’est établie à 2,9% en juillet 2021, en rythme annuel, après une hausse de 2% le mois précédent. Il s’agit du taux d’inflation le plus élevé depuis le mois d’août 2020, principalement poussé par les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées (4,6% contre 2,8% en juin), des articles d’ameublement (3,4% contre 2,8% en juin) et du transport (2% contre 0,5% en juin).



Ainsi, les prix des articles d’habillement (1,4% contre 1% en juin) et de la composante « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (1,2% en juillet comme en juin) ainsi que des services d’enseignement (1,6% en juillet comme en juin), ont été également dynamiques.



A l’opposé, l’augmentation des prix des services de santé (0,8% contre 1,9% en juin) et des services de restauration (1,8% contre 2,2% en juin) a connu un ralentissement sur la période. On note par ailleurs une accentuation de la baisse du coût des services de communication (-6,9% contre -4,4% en juin).



Concernant l’inflation sous-jacente obtenue en dehors des phénomènes perturbateurs que sont les produits saisonniers et les produits énergétiques, elle est ressortie à 2,3% en juillet 2021, en glissement annuel.



