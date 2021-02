Sénégal : LA BANQUE AGRICOLE, 1ère Banque Commerciale accréditée au Fonds Vert pour le Climat

La finance climatique, du fait de la diversité des offres de ressources disponibles et mobilisables, est devenue de nos jours, un des leviers forts permettant aux banques d’accéder à des ressources concessionnelles à maturité longue pour financer la transition vers une économie résiliente et sobre en carbone pour nos pays.



Traditionnellement, les ressources publiques ont été pendant longtemps les principales sources de financement climatique, comprenant les capitaux provenant d’organisations multilatérales, de la coopération bilatérale, d’organismes d’aide et de banques de développement. Cependant, les besoins de financement des activités planifiées au titre de l’atténuation et l’adaptation au changement climatique étant supérieurs aux fonds publics disponibles, il est apparu crucial de renforcer les fonds provenant des sources privées, telles que les promoteurs de projets, les institutions financières commerciales, les organismes philanthropiques, les ONG, les entreprises, etc.



Face à ce défi et pour répondre au besoin de financement d’une économie rurale exposée aux risques du climat, LBA, en phase avec ses orientations en matière de financement durable, s’est engagée sur la voie de l’accréditation au Fonds Vert Climat (FVC), réceptacle de l’essentiel du financement climat. Le processus, entamé en 2017, a été entièrement conduit par la Banque et bouclé avec succès en Août 2020.



En effet, l’accréditation de LBA a été approuvée lors de la 26ième session du Conseil d’Administration du Fonds tenue au mois d’Août 2020 en virtuel. Le Directeur Général de LBA et le Chef de Département des Etudes et de la Stratégie, par ailleurs Point Focal Environnement et Climat, ont participé à ladite session.



La Banque Agricole est ainsi devenue, après le Centre de Suivi Ecologique, la deuxième entité sénégalaise, partenaire de mise en œuvre du FVC pour l’accès direct.



Le Sénégal, à travers LBA, consolide ainsi ses possibilités et atouts pour la mobilisation de la finance climatique et renforce son engagement pour l’accès direct au Fonds Vert pour le Climat.



L’accréditation de LBA présente, pour le Secteur Privé National, de réelles opportunités d’investissement en faveur du climat.

En effet, les guichets de la banque sont ouverts au Secteur Privé National pour la constitution et la soumission au FVC de projets structurants, à forts impacts climatiques alignés aux priorités du Sénégal déclinées dans le Programme Pays pour le FVC et la Contribution Désignée au niveau National (CDN).



En effet, le secteur privé, les ONG ou plus généralement tous les acteurs non étatiques ont un très grand rôle à jouer dans l’atteinte des objectifs fixés par le Sénégal dans sa CDN, car étant les principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’action Climatique au niveau national comme au niveau des territoires.



Pour rappel, les CDN des pays se trouvent au cœur de l'Accord de Paris et de la réalisation de ses objectifs à long terme. Elles incarnent les efforts déployés par chaque pays pour réduire ses émissions nationales et s'adapter aux effets du changement climatique.





Poursuivant sa dynamique de diversification de ses produits afin de répondre davantage aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante et palier aux incertitudes d’une économie exposée aux risques climatiques et désormais sanitaires, La Banque Agricole (LBA) a développé des stratégies de consolidation de ses ressources financières et de gestion rigoureuse des risques de crédit.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-LA-BANQUE-AGRICOLE...