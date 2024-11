Sénégal : La Bad célèbre 60 ans d’engagement pour le développement durable de l’Afrique

La Bad explique que cet événement vise non seulement à accroître la visibilité des projets qu’elle finance, mais aussi à engager activement les parties prenantes, y compris les retraités de l'institution. La cérémonie sera présidée par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, gouverneur de la banque pour le Sénégal.



Elle indique dans la foulée que cet événement rassemblera des autorités sénégalaises, des représentants du corps diplomatique, des partenaires techniques et financiers, des agences d'exécution de projets, des leaders du secteur privé, des membres de la société civile ainsi que des retraités de la Bad.



Au programme, une présentation qui retrace la coopération entre la Banque africaine de développement et le Sénégal depuis 1972, mettant en lumière le rôle de la Banque dans la création

d'opportunités économiques et l'impact de ses réalisations sur les bénéficiaires. Une visite de l’exposition photos marquera la fin de la journée.

