Sénégal: La Sapco vante le PSE au Forum mondial du tourisme à Abidjan et va investir 840 milliards FCfa dans des hôtels de référence En marge du forum de l’Organisation Mondiale du tourisme (OMT) sur l’investissement touristique en Afrique, qui se tient à Abidjan, la Société d'Aménagement et de Promotion des Côte et Zone Touristiques du Sénégal (SAPCO-SENEGAL), a annoncé la réalisation d’infrastructures hôtelières de luxe dans la région de Thiès et Fatick. Montant global de l’investissement: 840 milliards de FCfa.

Une véritable opération de séduction à laquelle se sont livrées les autorités de la SAPCO sur la Lagune Ébrié. L’ambitieux projet hôtelier Mbodiène qui comprendre plusieurs réceptifs de luxe sur la Petite Côte, est presque dans la boite. Sur les sables du département de Fatick, une zone touristique devra être aménagée.



Selon des informations exclusives obtenues par le correspondant de "Confidentiel Afrique" sur place, la SAPCO va investir pour ce bouquet d’infrastructures hôtelières de luxe, la bagatelle de 840 milliards de FCfa. Ces chantiers au nombre de six entrent dans le cadre de la matérialisation du Plan Sénégal Émergent vendu à Abidjan aux investisseurs, en marge du Forum mondial du tourisme. Selon des informations de "Confidentiel Afrique", une première tranche de 95 milliards FCfa devra être déboursée avant la fin du 1er semestre 2020 et le second investissement, d’un montant de 745 milliards FCfa, devra intervenir fin novembre 2020.

