Sénégal : La croissance du Pib réel estimée à 4,3 % en 2023 (Banque mondiale)

La croissance du Produit intérieur brut (Pib) réel est estimée à 4,3 % (1,5 % par habitant) en 2023 soit supérieur au taux de croissance de 3,8 % enregistré en 2022 et au-dessus des projections initiales de 4,1 %.



La Banque mondiale note que l’économie sénégalaise s’est montrée résiliente en 2023 dans un contexte de tensions politiques conjuguées à une inflation persistante quoiqu’en baisse.



Après avoir atteint un pic de 9,7 % en 2022, la même source fait savoir que l’inflation a reculé à 5,9 % en 2023.



Elle relève dans la foulée que l’ambition de consolider les finances publiques envisagée dans la loi de finances 2023 s’est matérialisée, même si le déficit global a été un peu plus élevée que prévu.



A l’en croire, le déficit du compte courant s’est considérablement amélioré, permettant ainsi d’augmenter les réserves internationales.



Pour lutter contre l’inflation, le document rapporte que la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a relevé ses taux d’intérêt directeurs de 150 points de base cumulés depuis la mi-2022, à 3,5 % pour les appels de fonds et à 5,5 % pour la facilité de prêt marginal.



Bassirou MBAYE