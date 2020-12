Sénégal : La production brute d’électricité a régressé de 5,3% au mois de septembre 2020

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Décembre 2020 à 08:13 | | 0 commentaire(s)|

Par ailleurs, elle indique qu’en septembre 2020, la production industrielle, dont l’évolution est suivie à travers l’Indice harmonisé de la production industrielle (Ihpi), s’est renforcée de 4,9% en variation mensuelle.



Cette performance du secteur industriel est expliquée, selon l’Ansd, par la hausse des productions des industries chimiques (+32,6%), des industries alimentaires (+9,0%) et des industries mécaniques (+6,5%).



Par ailleurs, l’Ihpi a enregistré une hausse de 4,6% par rapport au mois de septembre 2019, informe enfin l’Ansd dans sa dernière publication sur les « repères statistiques » consacrée au mois de septembre 2020.

Bassirou MBAYE







Source : L’Agence nationale de la statistique et de démographie (Ansd) relève que la production brute d’électricité de la Société nationale d’électricité (Senelec) a régressé de 5,3% au mois de septembre 2020 par rapport au mois précédent. Par contre, elle a connu un bond de 2,5% par rapport à la période correspondante de l’année 2019.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-La-production-brut...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos