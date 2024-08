Sénégal : La production d’électricité a augmenté de 18,3% en mai 2024

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette performance s’explique par l’augmentation simultanée des achats auprès des autres producteurs (+18,8%) et de la production propre (+16,7%) de la société.



En glissement annuel, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie fait savoir que la production totale d’électricité a augmenté de 23,1%.



Bassirou MBAYE



La production totale d’électricité de la Société nationale d'électricité (Senelec) du Sénégal, au mois de mai, continue sa performance avec une hausse de 18,3%, en variation mensuelle.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-La-production-d-el...