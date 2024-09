Sénégal : La production d’électricité de Senelec a augmenté de 2,3% au mois de juin

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne ces chiffres, note que cette hausse s’explique par la bonne dynamique de la production de Senelec, qui connaît une augmentation de 7,6% et de l’accroissement de 1,0% de la quantité d’énergie achetée auprès des autres producteurs.



Comparée à un an auparavant, la même source fait savoir que la production totale d’électricité de la Société nationale d’électricité (Senelec), s’est améliorée de 16,1%, au mois sous revue.



Sur les six premiers mois de l’année 2024, la production totale de la société a progressé de 15,8% par rapport au premier semestre de l’année précédente.

Bassirou MBAYE





Source : La production totale d’électricité, c’est-à-dire la production propre de la Senelec et les achats qu’effectue la Senelec auprès des autres producteurs, se bonifie de 2,3% au mois de juin, par rapport à mai 2024.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-La-production-d-el...

