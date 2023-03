Sénégal : La production de ciment en hausse de 24,7% au mois de décembre

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) explique que cette situation est due à la performance des ventes locales (+19,4%) et des exportations de ciment (+11,6%) sur cette même période.



Comparée à décembre 2021, la production de ciment a progressé de 16,2% étayée par la bonne tenue des exportations (+16,1%) et des ventes locales (+10,0%) de ciment.



