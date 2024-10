Sénégal : La production de ciment hausse de 17% au mois de juillet

Dans la dernière édition du rapport intitulé ‘’Repères statistiques’’, l’agence confie comparée à juillet 2023, la production de ciment croît de 15,8% au mois sous revue, de même que les exportations (+17,9%) et les ventes locales (+17,4%) de ciment.

Source : Au mois de juillet 2024, la production de ciment (+17,7%) se redresse en variation mensuelle dans le même sillage que les ventes locales (+28,8%) et les exportations (+17,9%) sur la même période. L’information est de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-La-production-de-c...

