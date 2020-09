Sénégal : La production des produits miniers en hausse au mois de juin 2020

En détails, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) fait savoir que la production de phosphate est estimée à 170,0 mille tonnes au mois de juin 2020 contre 160,0 mille tonnes au mois de mai soit une hausse de 6,3% en variation mensuelle. Si l’on compare cette quantité de phosphate produite en juin dernier avec la production de la période corresponde de l’année précédente évaluée à 151,0 mille tonnes, l’on note également une progression de 12,6%.



Pour ce qui est de l’attapulgite, l’agence indique que la production est de 21,5 mille tonnes en juin dernier contre 13,4 mille tonnes, représentant ainsi une augmentation mensuelle de 60,4%).Par rapport de mois de juin 2019 durant lequel la production de l’attapulgite était de 5,8 mille tonnes, il est noté une augmentation importante de 271,3%.



La production de sel marin iodé quant à elle connait une hausse de 10,9% en passant de 23,1 mille tonnes au mois de mai 2020 à 25,6 mille tonnes le mois suivant. Une progression de 23,9% est également relevée par rapport à la production de juin 2019 (20,6 mille tonnes).



Enfin, la structure confie, dans la même lancée, que la production de phosphate de chaux est de 67,9 tonnes à la période sous revue contre 63,9 tonnes au mois de mai 2020, traduisant une hausse de 6,3% en variation mensuelle. En revanche, cette production, comparée à celle de la même période de 2019 (73,6 tonnes), connait un repli de 7,8%.

Bassirou MBAYE





