Sénégal : La production et les exportations de ciment ont augmenté en octobre 2020

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Janvier 2021

Les exportations de ciment et la production ont augmenté respectivement de 17,0% et 3,3% au mois d’octobre 2020 relativement au mois précédent. C’est l’information donnée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie dans un document intitulé « Repères statistiques ».



Par contre, la structure note dans la foulée que les ventes locales ont chuté de 7,3%. A en croire le document, en glissement annuel, les exportations de ciment (+26,7%), la production (+15,8%) et les ventes locales (+9,0%) ont simultanément augmenté.

Bassirou MBAYE





Source : Source : https://www.lejecos.com/Senegal-La-production-et-l...

