Sénégal : La production industrielle se relève de 29,3% en glissement annuel

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Avril 2025 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

Cette croissance est portée, d’après l’agence, par la production des «industries extractives» (+61,1%), des «industries environnementales» (+27,2%), des « industries manufacturières » (+12,5%) et de l’«électricité, gaz et eau» (+2,3%).

Bassirou MBAYE





Source : Au mois de janvier 2025, la production industrielle au Sénégal, suivie à travers l’Indice harmonisé de la production industrielle (Ihpi) , se relève de 29,3% en glissement annuel, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-La-production-indu...

