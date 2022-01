Sénégal: La valeur ajoutée des entreprises a baissé de 9,4% en 2020

Le ralentissement de l’activité est imputable aux BTP (-71,3%) et aux industries (-7,9%), informe l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



Dans un document intitulé Banque de données économiques et financières, version définitive 2019 et provisoire 2020, l’Ansd indique cependant, que le ralentissement de l’activité est atténué par le regain de la valeur ajoutée de 3,1% dans le commerce et de 1,1% dans les services.



En 2020, poursuit l’agence, la production s’est amenuisée de 5,5% après une hausse de 6,0% en 2019, en relation avec les régressions enregistrées dans les secteurs des BTP (-15,3%), des services (-5,4%) et des industries (-5,1%). En revanche, « cette baisse est amoindrie par le regain d’activité dans le secteur du commerce (+8,3%) ».



Dans la foulée, elle renseigne que le taux de valeur ajoutée s’est replié de 1,1 point en ressortant à 24,4% en 2020 contre 25,5% en 2019. Cette situation s’explique par une baisse du taux de Va dans les BTP (-14,3 points), le commerce (-1,5 points) et l’industrie (-0,5 point).



Selon une répartition sectorielle, la part des services reste prépondérante avec 51,8% de la valeur ajoutée brute. Les industries viennent en deuxième position avec 34,3%, suivies du commerce (10,6%) et des BTP (3,4%).



Bassirou MBAYE



Source : https://www.lejecos.com/Senegal-La-valeur-ajoutee-...