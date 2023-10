Sénégal : La valeur des exportations a chuté de 10,1% entre juillet et août

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) confie que cette baisse est expliquée par celle des expéditions de phosphates qui a baissé de 44,7%, d’acide phosphorique (-39,5%), de produits pétroliers (-30,2%), et de titane (-3,8%).



Toutefois, la même source relève que la hausse des ventes à l’extérieur de zircon (+28,4%) et d’or non monétaire (+28,2%)) a limité l’ampleur de cette baisse. Comparées au mois d’août 2022, les exportations se sont repliées de 25,2%.



Leur cumul à fin août 2023 s’est établi à 2 287,3 milliards de FCFA contre 2 360,0 milliards de FCFA pour la même période de 2022, soit une baisse de 3,1%.



Les principaux produits exportés, au cours du mois d’août 2023, ont été les produits pétroliers (55,8 milliards de FCFA), l’or non monétaire (42,6 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (16,8 milliards de FCFA) et les poissons frais de mer (15,8 milliards de FCFA).



Les principaux clients du Sénégal ont été le Mali (23,5%), la Suisse (10,7%), l’Inde (10,5%), l’Australie (4,7%) et le Vietnam (3,7%).



