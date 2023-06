Sénégal : Le Trésor Public lève avec succès 54,999 milliards FCFA sur le marché financier de l’UEMOA

Le Trésor Public sollicitait un montant de 50 milliards de FCFA. Au finish, il s’est vu proposer des soumissions globales de 60,866 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 122%.



Le montant des soumissions retenues est de 54,999 milliards de FCFA et celui rejeté à 5,867 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d’absorption très élevé de 90,36%.



Le Trésor Public a programmé le remboursement des bons émis pour le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 9 juin 2024. Les intérêts sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.



Concernant le remboursement du capital des obligations émises, il se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 12 juin 2026 pour celles de 3 ans et au 12 juin 2028 pour celles de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux de 6,00% pour les obligations de 3 ans et 6,15% pour celles de 5 ans et ce, dès la fin de la première année.



Selon les responsables de UMOA-Titres, organisatrice des opérations d’adjudications, la dette contractée par le Sénégal au niveau du marché financier de l’UEMOA s’élève, à la date du 8 juin 2023 à 341 milliards de FCFA. Sur la base des indications de UMOA-Titres, l’Etat du Sénégal a remboursé 276 milliards de FCFA et versé 67 milliards de FCFA d’intérêts.

Oumar Nourou





