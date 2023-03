Sénégal: Le cancer du col de l’utérus tue chaque année 1300 femmes Le cancer du col de l’utérus est un véritable problème de santé publique au Sénégal. Et les chiffres font froid au dos: chaque année, ce sont plus de 1800 femmes qui sont atteintes de cette maladie et plus de 1300 en décèdent.

«Aujourd’hui, nous avons 1937 cas de cancer du col de l’utérus pour 1312 décès», précise Pr Omar Gassama dans les colonnes de Le Quotidien.



D’après l’enseignant à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, le papillomavirus, vecteur de cette maladie, «est composé de plus de 200 génétiques qui sont impliquées dans plusieurs types de cancer (voix, ganglions…) dont le plus connu de ces cancers est le cancer du col de l’utérus».



A l’en croire, les plus incriminés sont les papillomavirus à haut risque, notamment le papillomavirus 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52 et 68. Au niveau national et pour tous les cancers confondus, il y a environ 8000 décès par an au Sénégal.

